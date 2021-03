Haaland illude il Dortmund: Lewandowski show, vince il Bayern 4-2

I protagonisti più attesi erano Erling Haaland e Robert Lewandowski. Non hanno deluso le aspettative, con due gol per il norvegese e tre per il polacco. Il classico di Germania, però, sorride al Bayern Monaco. I bavaresi piegano il Borussia Dortmund al termine di una sfida palpitante e piazzano un colpo importante nella rincorsa al nono titolo consecutivo in Bundesliga.

LA PARTITA

L’avvio di gara sorride ai gialloneri. Haaland è un toro che carica a testa bassa: il norvegese fa partire un missile, deviato nella sua strada verso la porta da Boateng. Neuer è battuto e 1-0 per il Borussia. Il gol a freddo blocca il Bayern. I bavaresi incassano anche il clamoroso 2-0 sette minuti dopo: Schulz verticalizza per Hazard, che serve Haaland in area. Il bomber, solo in area, non sbaglia da due passi. Con il passare dei minuti, la capolista inizia a reagire. Sané trova Lewandowski in area e il polacco sigla il gol con un facile tap in. All’ultimo minuto del primo tempo arriva il pari dei bavaresi su calcio di rigore. Ancora Lewandowski non sbaglia. Nella ripresa regna l’equilibrio fino all’88’, quando Goretzka trova il tiro dalla distanza decisivo. All’ultimo minuto del recupero ancora Lewandowski chiude la gara.