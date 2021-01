Haaland, l’agente: “Barcellona? E’ una fake news”

Si è parlato nelle ultime ore di un possibile interessamento del Barcellona per l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. L’agente Mino Raiola ai microfoni di Sport1 chiarisce: “Questa è una notizia falsa! Non ho mai parlato con un solo candidato alla presidenza dell’FC Barcelona – né di Erling Haaland né di nessuno dei miei altri giocatori – e non lo farò nemmeno”. Il possente centravanti norvegese ha ancora un contratto con il Dortmund fino al 2024. Il boss del BVB Hans-Joachim Watzke ha recentemente dichiarato a Sport Bild : “C’è un chiaro desiderio di tenere Erling con noi più a lungo. Vogliamo convincere lui e il suo agente di questo. Sono abbastanza fiducioso”.