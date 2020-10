Haaland segna contro lo Schalke 04 e “guadagna”… un anno di pasti gratis nel ristorante di un grande ex Borussia

Un 3-0 secco quello col quale il Borussia Dortmund si è sbarazzato dello Schalke 04. Akanji, Hummels e soprattutto Haaland i protagonisti, autori delle reti del successo. Proprio il gol del giovane bomber ex Salisburgo è valso un premio decisamente speciale: un anno di pasti gratis nel ristorante di una ex conoscenza dei colori gialloneri.

Haaland: un gol per un anno di pasti gratis

Come riporta Goal, il giovane Erling Haaland, grazie al gol segnato nel match contro lo Schalke 04 ha conquistato un premio del tutto particolare direttamente da Kevin Grosskreutz, ex giocatore proprio del Borussia Dortmund e attuale proprietario di un ristorante. L’ex nazionale tedesco, ancora in attività ma in terza divisione con l’Uerdingen, ha collezionato oltre 200 presenze con il club giallonero restando molto legato ed evidentemente grande tifoso. Ecco perché sui social avrebbe promesso al bomber un anno di pasti gratis da lui: “Semplicemente un ragazzo eccezionale. Hai un anno di pasti gratis al ‘Mit Schmackes, fratello”, ha scritto Grosskreutz su Instagram. Insomma, niente male per il centravanti che siamo sicuri non perderà l’occasione di fare una visita all’ex bandiera del club.