Haaland, suo il primo gol alla ripresa e il Borussia Dortmund lo esalta sui social

Erling Braut Haaland, ancora lui. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha aperto le marcature della ‘nuova’ Bundesliga. Subito a segno alla ripresa del campionato tedesco e, per di più, nel derby della Ruhr contro lo Schalke 04. Un gol senza la meditazione – la sua classica esultanza – e per giunta senza festa e abbraccia da parte dei compagni per via del protocollo che impedisce contatti fisici in campo.

Nonostante tutto, però, l’attaccante ha fatto ciò che sa fare meglio, ovvero segnare. La stessa società lo ha voluto esaltare con un post social su Twitter per sottolineare, ancora una volta, il gol al debutto, in questo caso nel derby. Infatti, per Haaland si tratta dell’ennesima rete alla ‘prima assoluta’: gol all’esordio in Bundesliga, rete alla prima in Champions, alla prima in Coppa di Germania e appunto al primo derby della Ruhr, una partita non certo come le altre se giochi col Borussia Dortmund. Il norvegese è stato capace di trasformare in gol una bella azione corale e a realizzare su assist di Hazard. Si tratta del 10° gol in 9 partite di Bundesliga.