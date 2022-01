Haaland svela il suo futuro post calcio: “Quando mi ritirerò aprirò una fattoria”

Erling Braut Haaland, attaccante del BVB, ha parlato delle sue passioni ai microfoni di Sky Sports

FUTURO - Sul suo futuro post calcio e sulla sua passione per gli animali: “Mi piace passare una giornata in campagna. Mi piace fare molte cose per distogliere la mente dal calcio. Tutti noi giocatori abbiamo bisogno a volte di staccare e rilassarci. Non è facile essere un calciatore e dobbiamo avere la giusta mentalità. Quando posso, cerco di rilassarmi guidando un trattore o dando da mangiare alle mucche. Per il momento non ho nè mucche e nè maiali, ma in futuro sono sicuro che li avrò. Quando lascerò il mondo del calcio, aprirò una piccola fattoria. Non so dove e quando, ma sono sicuro che avrò degli animali”.