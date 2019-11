Hamann, che stoccata a Coutinho: “Non vale neppure metà del prezzo concordato…”

Dietmar Hamann non le manda certo a dire a Philippe Coutinho. L’ex calciatore ha commentato il momento del brasiliano e il suo impatto con il Bayern Monaco. L’ex Liverpool e Barcellona è arrivato in Germania con l’opzione d’acquisto da 120 milioni di euro, cifra che al momento risulta davvero eccessiva.

Parlando al portale t-online, come riporta Sport, Hamann ha dichiarato: “Non lo abbiamo ancora visto”, ha premesso l’ex giocatore. “Non ha fatto vedere nulla che giustificherebbe la spesa di 100 milioni. Anche perché, in questo momento, non vale neppure metà del prezzo concordato”. “Al Liverpool giocava bene perché avevano costruito una squadra attorno a lui”. E sull’addio di Kovac e il possibile arrivo di Pochettino, liberatosi dal Tottenham: “Il Bayern dovrebbe pensare a lui perché è un allenatore che sfrutta al massimo le doti dei suoi calciatori”.