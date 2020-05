Hargreaves ridimensiona la Haaland-mania: “Al Bayern farebbe panchina”

Il calcio è rimasto scioccato dall’improvvisa esplosione di Erling Haaland. Il bomber norvegese ha mostrato un rendimento impressionante tra Red Bull Salisburgo e Borussia Dortmund. Tuttavia non mancano gli scettici sul suo attuale potenziale. Tra questi c’è Owen Hargreaves. L’ex centrocampista inglese di Bayern Monaco e Manchester United ha spiegato le ragioni delle sue perplessità a Four Four Two: “E’ incredibilmente bravo e speciale, ma, anche se potessi acquistare Haaland, non entrerebbe a giocare nel squadra del Bayern in questo momento visto come giocano i bavaresi”.