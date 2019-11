Havertz strizza l’occhio al Barcellona: “Ha un gioco ideale per me…”

Con le sue prestazioni, Kai Havertz ha catturato su di sé l’attenzione delle maggiori big europee. Il giocatore del Bayer Leverkusen, malgrado i soli 20 anni di età, ha già saputo dimostrarsi decisivo, con prestazioni sempre di qualità e personalità. Ai microfoni di Marca, il giovane centrocampista ha così parlato del suo futuro.

FUTURO – “Mi accostano al Bayern Monaco in quanto spesso i giovani che giocano in Bundesliga finiscono lì, ma staremo a vedere. Il Barcellona? Pratica un calcio simile al mio gioco, ma ci sono anche altre squadre che danno importanza a questo, come ad esempio il Real Madrid”.