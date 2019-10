Hernandez: “Perché il Bayern Monaco? Volevo mettermi in pericolo…”

In estate, dopo cinque stagioni trascorse all’Atletico Madrid, il difensore Lucas Hernandez ha deciso di sposare il progetto del Bayern Monaco. Una scelta che il difensore francese ha così spiegato a France Football.

BAYERN – “Ho riflettuto a lungo sulla decisione, parlando anche con la mia famiglia. Alla fine ho valutato che era un buon momento per cambiare vita, città e cultura, così ho accettato. Il Bayern corrisponde perfettamente alla mia mentalità e alle mie ambizioni, è infatti uno dei migliori club del mondo. Ho voluto mettermi un po’ di pressione, approdando in una squadra di un paese di diversa lingua e cultura. Volevo mettermi in pericolo, lontano dalla mia zona di comfort a Madrid”.