Hoeness conferma: “Lascerò la presidenza del Bayern Monaco…”

La voce era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata anche la conferma dal diretto interessato. Uli Hoeness non sarà più il presidente del Bayern Monaco. A dieci anni dalla sua elezione, e dopo quarant’anni nel club tedesco, il numero uno fa un passo indietro e, come lui stesso ha affermato a la Bild, lascerà la presidenza della società.

NEL CLUB – Hoeness ha confermato di non volersi presentare alle prossime elezioni di novembre, e che presenterà le proprie dimissioni dall’incarico proprio in quell’occasione. Il suo successore dovrebbe essere Herbert Hainer già stato presidente ad interim del Bayern Monaco nel 2014. “Rimarrò nel consiglio di amministrazione, ma restituirò la presidenza non appena sarà il momento”, ha detto Hoeness. “Quel che abbiamo fatto, sia in termini sociali che sportivi, è stato differente da qualsiasi altra cosa al mondo. È questo che rende il Bayern così degno di amore. Vogliamo essere diversi rispetto alle valigie di soldi che stanno avendo la meglio nel nostro business”.