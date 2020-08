Hoeness, stoccata al Borussia Dortmund: “Acquistano giocatori e poi li vendono. Al Bayern Monaco non si compra per fare affari…”

Una Bundesliga e una Coppa di Germania già vinte, la Champions League ancora da giocare. Il Bayern Monaco potrebbe aspirare al Triplete e confermarsi ancora una volta la potenza numero uno in terra tedesca e non solo. L’ex presidente Uli Hoeness, parlando a FAZ come riporta Spox, ha commentato le differenze tra i bavaresi e il Borussia Dortmund, storica rivale, accusata di pensare più agli affari che ad imporsi.

Hoeness: “Al Bayern Monaco non si compra per fare affari…”

Facendo riferimento alle continue voci di mercato sui talenti del Borussia Dormtund, l’attuale presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness si è lasciato andare ad un pesante attacco verso i gialloneri: “Se il Borussia acquista un giocatore di grande talento e questo gioca bene, in pochi mesi dal club stesso o dall’esterno si sente subito che tale giocatore verrà venduto”, ha detto il tedesco. “E io mi domando: ma come può un calciatore assorbire il DNA di una squadra al cento per cento quando si sente subito messo in vendita? Al Bayern Monaco non si ragiona così. Non l’abbiamo mai fatto. Non compriamo giocatori per fare affari. Un calciatore dovrebbe avere la sensazione di trovarsi per sempre nel Bayern”.