Ufficiale – Hummels lascia il Bayern e torna al Borussia Dortmund

Adesso è ufficiale: Mats Hummels lascia il Bayern Monaco per fare ritorno al Borussia Dortmund, club che aveva lasciato nell’estate del 2016. Ad annunciarlo, attraverso un tweet, direttamente il club giallonero, con l’operazione che è andata in porto per una cifra di 38 milioni di euro, bonus inclusi.

Per il difensore tedesco, laureatosi campione del mondo nel 2014, appena 21 presenze nell’ultimo torneo, in una stagione caratterizzata anche dall’amarezza ricevuta in Nazionale: lo scorso marzo il ct Loew ha infatti annunciato che Hummels, così come Jerome Boateng e Thomas Muller, non avrebbe più fatto parte della squadra. Alla base della decisione, il progetto di ringiovanimento della rosa.