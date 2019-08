Hummels sminuisce il Bayern: “Vincere con il Dortmund ha un altro valore”

Mats Hummels è tornato a casa. Dopo l’esperienza al Bayern Monaco, il difensore tedesco ha deciso di ripartire dal Borussia Dortmund, la squadra che lo ha lanciato su altissimi livelli. Ai microfoni del giornale Kicker, il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in giallonero: “Voglio riempire di speranza ciò che ci si aspetta da me: gioca bene, assumiti la responsabilità quando le cose non vanno bene e siamo in situazioni difficili. Non sono tornato a Dortmund per dare una brutta immagine: non sono perfetto”. Poi una frecciata al Bayern, pur riconoscendo la straordinarietà del dominio bavarese: “A Dortmund, i titoli valgono più che in qualsiasi altro posto. Mi piace molto questa atmosfera speciale intorno al club, anche nel stadio”.