Il Bayer Leverkusen rifiuta un’offerta “monstre” per Havertz

Tutti pazzi per Kai Havertz. Il calciatore tedesco di proprietà del Bayer Leverkusen ha illuminato la Bundesliga con i suoi 11 gol in 24 partite finora. Impiegato come punta, alla ripresa del campionato ha messo a segno 5 gol in quattro partite, un bottino per niente male. Prestazioni di alto livello che hanno alzato ancora di più il grado di interesse delle altre squadre per il tedesco classe ’99.

Il Bayern resiste

Secondo il sito di calciomercato Transfermarkt il valore del cartellino di Havertz si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Evidentemente la società ha una valutazione più alta del giocatore, considerato il secco “no” al Real Madrid. I blancos infatti da tempo manifestano interesse nel giocatore e secondo la Bild avrebbero offerto esattamente 80 milioni di euro per strapparlo dalla Bayer Arena. Sempre secondo il giornale tedesco, il Real non mollerà la presa e proporrà al club tedesco di comprare Havertz e lasciarlo a Leverkusen fino alla fine della stagione 2020/2021. Occhio però anche all’interesse del Bayern Monaco che potrebbe offrire al giocatore un proseguo di carriera in Patria. Quello che è certo è che anche Havertz sarà uno dei nomi caldi dell’estate di mercato.