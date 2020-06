Il Bayern cala il poker e allunga in classifica. Il Lispia frena e perde terreno. Mainz ok

Un altro sabato pomeriggio di Bundesliga se ne va regalando risultati importanti. Il Bayern Monaco ne fa quattro al Bayer Leverkusen e allunga in classifica sul Dortmund. Rallenta invece il Lispia che in dieci pareggia in casa contro il Paderborn. Non ha problemi invece il Mainz sul campo dell’Eintracht strappa punti fondamentali per la salvezza imponendosi per 2-0. Pirotecnico 2-2 tra Dusseldorf e Hoffenheim.

I risultati

Dusseldorf – Hoffenheim 2-2

Eintracht Francoforte – Mainz 0-2

Lipsia – Paderborn 1-1

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4