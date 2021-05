Il Bayern dice no ad Haaland, Kahn: “100 milioni inimmaginabili e abbiamo Lewandowski”

Il futuro CEO dei tedeschi parla del mercato e della prossima annata

Oliver Kahn dice no all'arrivo al Bayern Monaco di Erling Haaland . Il futuro CEO dei bavaresi, che prenderà presto il posto di Rummenigge, ha parlato alla Bild del possibile trasferimento del centravanti del Borussia Dortmund, dando per certo che i campioni di Germania non punteranno sul giovane norvegese, sia per la quotazione altissima del calciatore, sia perché in squadra c'è un certo Robert Lewandowski ...

"Mi spiace ma chi ha parlato del possibile trasferimento di Haaland da noi non ha capito la situazione", ha detto il futuro amministratore delegato del Bayern Monaco. "Un calciatore che al momento costa oltre 100 milioni, per il Bayern Monaco è inimmaginabile al momento".

L'ex portiere tedesco ha aggiunto poi un'altra spiegazione al 'mancato interesse' per Haaland: "Abbiamo Lewandowski. Roberto ha ancora due anni di contratto con noi e le sue prestazioni non possono essere messe in discussione. Ha segnato 39 gol in Bundesliga fino ad ora. Solo per questo mi sembra assurdo pensare ad Haaland. Robert può rimanere a questo livello ancora per qualche anno", ha concluso Kahn.