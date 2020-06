Il Bayern Monaco potrebbe rinunciare al mercato, Kahn: “Non lo escludiamo”

Durante lo stop forzato del calcio, molte squadre hanno cercato di contenere al massimo i costi a fronte dei mancati incassi. Solo ora il calcio tedesco ha ripreso a respirare, ma l’instabilità economica di marzo, aprile e maggio potrebbero portare i club a fare scelte oculate di mercato. Qualche dirigente ha già detto la usa su quello che sarà il prossimo calcio mercato, ovvero una finestra in cui ci saranno molti più scambi invece di veri e proprio colpi. Oliver Kahn invece è stato decisamente più schietto.

Niente mercato

Intervistato da Sky Sport Deutschland l’ex portiere ed ora membro direttivo del Bayern ha parlato della possibilità che il club non faccia mercato: “Può essere un’opzione e stiamo valutando tutto al momento, così come altri club europei. Non ho notato che i club siano desiderosi di avviare trattative di trasferimento dei giocatori. Dobbiamo fare qualcosa a livello di costi del personale, se le entrate continuano a scendere e i costi restano gli stessi o addirittura rinnovi i contratti di alcuni giocatori, allora bisogna pensarci bene”.