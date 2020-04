Il Bayern Monaco si allena a… centrare il bersaglio: sessione speciale per i tedeschi

Il Bayern Monaco ha ripreso, a piccoli gruppi, ad allenarsi per ripartire dopo l’emergenza coronavirus. Non si sa ancora se e quanto la Bundesliga darà l’ok per tornare in campo, ma intanto i bavaresi hanno mosso i primi passi verso il recupero di una forma ottimale.

Da circa due settimane il club si allena seguendo il protocollo di sicurezza per evitare il contagio. Nelle ultime ore, proprio la società tedesca ha pubblicato alcune immagini sui propri canali ufficiali anche social mettendo in evidenza una curiosa sessione di training: il tiro al bersaglio. Non una porta, ma un bersaglio vero e proprio in formato gigante con il quale a turno i giocatori hanno potuto affinare le loro doti di precisione con i piedi. Come si vede nelle foto sul sito dei tedeschi tra chi ha fatto centro c’è Serge Gnabry, grande protagonista della stagione del Bayern Monaco.