Il Borussia Dortmund blinda Sancho: “Vogliamo tenerlo il più a lungo possibile”

A neanche vent’anni, è già diventato uno dei punti di forza del Borussia Dortmund, capace di illuminare il fronte offensivo dei gialloneri con le sue giocate. Stiamo parlando di Jadon Sancho, che, non a caso, è finito nel mirino delle big di mezza Europa. Ad allontanare le voci di cessione, a RMC Sport, è però intervenuto il CEO del club tedesco Joachim Watzke.

TALENTO – “Jadon è un grandissimo talento, forse il più grande attualmente in circolazione in Europa tra gli under 21. Tra qualche anno, potrà diventare uno dei primi due o tre al mondo. Noi faremo del nostro meglio per tenerlo il più a lungo possibile, abbiamo un buon rapporto con lui. Se però un giorno dovesse dirci di voler cambiare squadra, allora ne discuteremo, ma non è la nostra prima opzione”.

