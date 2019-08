Il Borussia Dortmund si aggiudica l’#EqualGame Award: premiata la sua lotta contro il razzismo

Prestigioso riconoscimento per il Borussia Dortmund. Il club tedesco si è infatti aggiudicato l’#EqualGame Award, assegnato quest’oggi dalla Uefa. La decisione, sottolinea il massimo organo calcistico europeo, premia il duro lavoro svolto dalla società giallonera per evitare infiltrazioni di estrema destra nella sua tifoseria, lavorando in maniera quotidiana contro il razzismo ed adottando politiche limpide sui diritti umanitari dei profughi e dei richiedenti asilo.

Premiato anche Scott Cunliffe, tifoso del Burnley che ha inventato la RunAway Challeng, durante la quale, nel corso della stagione 2018/2019, è andato di corsa ad ogni trasferta della sua squadra, riuscendo a raccogliere oltre 60.000 per beneficienza.