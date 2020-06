Il grande colpo per la Juventus arriva dal Bayern: è uno degli eroi del Triplete

La Juventus inizia a scandagliare il calciomercato in ricerca di profili d’alto livello che possano ringiovanire la rosa aumentandone ulteriormente la qualità. In tal senso va lo scambio Arthur-Pjanic col Barcellona, e adesso sembra che si stia aprendo un’altra opportunità di mercato per i bianconeri.

LA BRUTTA COPIA

Il mancino della Juventus Alex Sandro è ormai la brutta copia del giocatore arrivato a Torino nell’estate del 2015 dal Porto. Una serie di prestazioni poco convincenti da parte del brasiliano hanno spinto la dirigenza juventina a fare delle valutazioni di tipo tecnico sul giocatore, che potrebbe essere ceduto all’estero, con Paratici e il suo team già alla ricerca di un sostituto che possa mantenere alto il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

LA SOLUZIONE BAVARESE

L’Italia continua a pescare dalla Germania. Dopo la notizia che vorrebbe due club di Serie A su Mario Götze, sembra che la soluzione per la Juventus arrivi dal Bayern Monaco, ed è rappresentata da David Alaba, eclettico terzino sinistro dei bavaresi che nel 2013 ha messo in bacheca campionato, Champions League e Coppa di Germania. L’austriaco ha un contratto con scadenza 30 giugno 2021 e secondo quanto trapela, sembra che il giocatore non abbia intenzione di rinnovare a breve con la squadra di Beckenbauer, tanto da attirare l’attenzione dei club di mezza Europa, Juventus inclusa, per un affare che potrebbe andare in porto già nelle prossime settimane. Torino sarebbe una destinazione gradita per il giocatore austriaco, desideroso di un nuovo progetto da cui ricominciare, e agli ordini di Sarri potrebbe dare un contributo fondamentale per le sorti dei bianconeri in campionato e in Europa.