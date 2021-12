Il Lipsia ha scelto Domenico Tedesco: è lui il nuovo allenatore

L'annuncio ufficiale del club

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del RB Lipsia. L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore via social e con una nota apparsa sul sito del club. Il tecnico ex Schalke 04 ha firmato fino all'estate del 2023 e rileva fin da subito l'esonerato Jesse Marsch sulla panchina dei Bullen.