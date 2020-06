Il Lipsia non riscatterà Schick, Nagelsmann: “Non possiamo sprecare soldi”

Lo stop forzato dei campionati ha messo a dura prova anche i bilanci dei club. Alcune società dovranno rivedere le strategie di mercato e abbandonare quelli che erano gli obiettivi di mercato. Sono tutte conseguenze di una crisi economica di cui il calcio ha profondamente risentito. Anche in casa Lipsia è il momento delle valutazioni e l’allenatore Nagelsmann ha già fatto sapere che due giocatori non verranno riscattati.

Schick torna a Roma

Tra questi c’è anche Patrick Schick. L’attaccante ceco è in prestito dalla Roma e sicuramente tornerà nella Capitale. Durante un’intervista alla Bild, l’allenatore del Lipsia Nagelsmann ha dichiarato: “Anche se ci qualifichiamo per la Champion League penso che probabilmente non riscatteremo Schick e Angelino. Non possiamo sprecare soldi, anche se ci qualifichiamo per la Champions League. Abbiamo un piano rigoroso e un budget che deve essere rispettato. Se non vendiamo giocatori, è improbabile che saremo in grado di acquistarne