Impresa Gladbach: Bayern battuto in rimonta 2-1

Esulta il Borussia Monchengladbach per una vittoria che vale tantissimo. Nonostante il cammino sia ancora lungo, la formazione di Rose conserva il primato dall’assalto del Lipsia e stacca il Bayern Monaco di sette lunghezze. I campioni di Germania si arrendono alla capolista al termine di un match incredibilmente combattuto. Nel primo tempo, i bavaresi dominano anche se il gol sembra non dover mai arrivare, complici anche le parate di un ispirato Sommer. Nella ripresa, al 49′ Perisic sblocca il risultato con un tiro preciso. La partita sembra in discesa e invece si sveglia il Borussia. L’uomo del match è Bensebaini che prima trova il guizzo dell’1-1 e poi capitalizza il regalo di Javi Martinez in pieno recupero: lo spagnolo entra in ritardo su Thuram e concede il rigore del successo al Monchengladbach. La vetta della classifica è al sicuro. Il Bayern ripiomba nell’incubo della crisi.