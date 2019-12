Incredibile Coutinho: va in campo con la maglia “sbagliata” e fa tripletta

Nel Bayern Monaco che demolisce il Werder Brema con un rotondo 6-1 c’è un protagonista assoluto: si tratta di Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano ha realizzato una tripletta sensazionale, ma è finito sotto i riflettori per un’altra particolarità. Infatti, è sceso in campo con la maglia “sbagliata”, indossando la versione riservata ai fan anziché con la divisa ufficiale a tutti gli effetti. La sua casacca non presentava alcuni dettagli solitamente riservati alla versione appartenente alla prima squadra. Insieme a lui anche Joshua Kimmich si è presentato in campo con questa particolarità. Eppure, nonostante il caos legato all’abbigliamento, il Bayern non sembra essersi smarrito. Il successo contro il Werder e il k.o. del Monchegladbach rilanciano le quotazioni dei bavaresi per la vittoria della Bundesliga.