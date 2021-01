Jovic, 28 minuti per la rinascita: 2 gol (come quelli messi a segno in 32 gare col Real Madrid) e una dedica speciale…

Alla prima presenza (bis) con la maglia dell’Eintracht Francoforte, Luka Jovic fa subito doppietta ed è decisivo per il successo contro lo Schalke 04. Finisce 3-1 una partita che nel primo tempo è stata molto equilibrata, mentre nella ripresa ha visto la squadra di casa prendere il largo con le due reti proprio dell’ex Real Madrid.

Come riporta Opta, si tratta di una statistica davvero speciale per il bomber che ha siglato 2 gol in 28 minuti esattamente tanti quanti quelli segnati in 32 presenze con la maglia dei blancos.

Jovic, oltre al record arriva la dedica

Sui social, poi, l’attaccante ha voluto parlare delle sue emozioni vissute in campo e regalare un pensiero ad un tifoso recentemente scomparso: “Una sensazione incredibile essere tornato qui, aver vinto e aver fatto due gol”, ha scritto Jovic su Instagram. “Non avrei potuto immaginare un ritorno migliore. Spero che questo sia solo l’inizio e che il meglio debba ancora venire. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Voglio dedicare il mio primo gol a un grande professionista, un leader straordinario, un vero amico, un grande uomo con cui ho avuto l’onore di condividere il campo, il nostro capitano David Abraham. Mentre il secondo gol lo dedico ad un grande tifoso dell’Eintracht che è recentemente scomparso e ha lasciato l’amorevole moglie e tre figli. Riposare in pace”.