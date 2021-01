Kahn rincuora il Bayern: “Eliminati anche nel 2000. Sei mesi dopo ecco la Champions…”

Il giorno dopo la clamorosa eliminazione, in casa Bayern Monaco, si fatica a realizzare quanto accaduto in Coppa di Germania. I campioni in carica sono stati eliminati dal modesto Kiel ai calci di rigore. Non si può nemmeno evocare la sfortuna, dato che i detentori del trofeo avevano sciupato diverse occasioni e non erano riusciti a gestire per due volte un gol di vantaggio. La difesa del primo titolo è sfumata. Ora non resta che pensare a Bundesliga e Champions League.

CORAGGIO

In un momento così complicato servono le parole di un leader. Ci ha pensato l’ex portiere del Bayern Oliver Kahn che via Twitter ha postato un ricordo particolare: “Serata deludente a Kiel! Anche 20 anni fa siamo stati eliminati anche al secondo turno in Coppa di Germania. Sei mesi dopo abbiamo recuperato vincendo la Champions League”. Insomma, meglio guardare al futuro perché gli obiettivi non sono finiti.