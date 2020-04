Kahn si tiente stretto Neuer: “Lui un’icona del Bayern Monaco. Nübel imparerà da lui…”

Tante le voci in casa Bayern Monaco riguardanti il futuro portiere titolare della prima squadra. Manuel Neuer, attuale numero uno del club bavarese e della Nazionale tedesca, è stato più volte accostato ad altri club vista anche l’operazione che porterà la prossima estate il 23enne estremo difensore ex Schalke 04 Alexander Nübel a Monaco.

Chi meglio di Oliver Kahn, ora membro del Consiglio di amministrazione del Bayern, poteva spiegare al meglio la situazione riguardante il ruolo cruciale di numero uno? Parlando a Sport Bild, l’ex portiere ha ricordato l’importanza di Neuer, quasi a suggellare l’ipotesi di un ulteriore rinnovo: “Neuer è senza dubbio un’icona del club, del nostro successo e della nostra continuità. In generale, i portieri, come ho dimostrato anche io, possono ovviamente continuare a giocare quando sono un po’ in là con l’età. L’unica difficoltà ma allo stesso una sfida è rimanere ad alto livello”, ha detto Kahn. “Con Nübel avremo un portiere di grande talento che avrà l’opportunità di svilupparsi e imparare da Neuer. Non molti hanno la possibilità di lavorare ogni giorno con il miglior portiere del mondo”.