Khedira, che combini? In tribuna senza mascherina, la Federazione lo richiama

La mascherina è importante, anzi fondamentale nella lotta contro il Covid. Una lezione imparata da oltre un anno di pandemia. Anche per i calciatori è fondamentale attenersi alle regole sanitarie e dare il buon esempio. Se n’è accorto a sue spese Samir Khedira. L’ex centrocampista della Juventus, infatti, si è reso protagonista di una gaffe clamorosa.

RICHIAMO

Khedira è apparso in tribuna nel match tra il suo Hertha Berlino e l’Augsburg, a causa di un problema fisico. Tuttavia il tedesco non indossava la mascherina, violando le norme anti-Covid. Immediata la reazione della Federazione di fronte alle immagini: la DFB ha richiamato Sami a non ripetere un comportamento scorretto. In caso di nuova infrazione, si ricorrerebbe al Tribunale Sportivo.