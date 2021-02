Khedira saluta la Juventus: “L’Hertha Berlino ha fatto di tutto per avermi in squadra”

Dopo sei stagioni, si conclude l’avventura di Sami Khedira alla Juventus. Il centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014, saluta i bianconeri con cui ha conquistato cinque scudetti consecutivi e torna in Germania a distanza di undici anni, quando militava nello Stoccarda. Poi le avventure al Real Madrid e quindi con il club piemontese. Ora è ufficiale il suo trasferimento all’Hertha Berlino.

FELICE

Lo stesso Khedira ha commentato il suo approdo all’Hertha Berlino attraverso i canali dello stesso club: “Ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l’ora di tornare in campo. Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l’esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra”.