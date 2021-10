Kimmich escluso dalla lista del Pallone d’oro: “Non importa, conta la squadra”

Joshua Kimmich rivela di non essere troppo dispiaciuto per l'esclusione dalla lista dei candidati alla vittoria del Pallone d'oro

La sfida per il Pallone d'oro entra nel vivo. Tra i candidati, però, non c'è Joshua Kimmich. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco è noto per la sua estrema duttilità tattica, ma queste doti non sembrano bastargli per affermarsi agli occhi degli esperti. Tuttavia il giocatore non pare affatto dispiaciuto per l'esclusione, come ha spiegato in conferenza stampa con grande sincerità: "Onestamente devo dire che non ho proprio visto la lista dei candidati. Non sono sorpreso, non sono un buon giocatore individualmente parlando. Per come la vedo io, ciò che più conta è la vittoria della squadra. Solo quando vinciamo posso brillare. Ogni giocatore dipende dalla propria squadra: questa esclusione non mi preoccupa".