Klinsmann: “Tornare al Bayern Monaco? Nessuno sposa la stessa donna dopo il divorzio…”

Giornate movimentate per Jurgen Klinsmann, attuale allenatore dell’Herta Berlino. Il tedesco ha infatti lasciato in California un certificato di validità del patentino di allenatore, correndo così il rischio di non poter sedere in panchina nella gara di domenica contro il Bayern Monaco. E proprio di un eventuale ritorno ai bavaresi, club nel quale ha prima militato da giocatore e poi da allenatore, Klinsmann ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole raccolte dal Mundo Deportivo.

BAYERN – “Ritornare al Bayern? Nessuno sposa la stessa donna dopo il divorzio. Sono stato là già due anni da giocatore e una stagione da allenatore ed ho capito che non è il posto adatto per me”.