Kramaric, pomeriggio da sogno: poker al Dortmund e due nuovi record

Non poteva esserci pomeriggio migliore per Andrej Kramaric. L’attaccante croato non si è fatto intimidire dal confronto con il collega avversario Erling Haaland, né dai tanti campioni presenti nella rosa del Borussia Dortmund. Anzi, è riuscito a esaltarsi in un Signal Iduna Park deserto, realizzando un clamoroso poker. Quattro reti che hanno anche deciso il risultato finale: 4-0 per l’Hoffenheim, squadra del giocatore. Il tutto proprio sotto gli occhi del fuoriclasse norvegese, mattatore indiscusso di questa stagione.

RECORD – Il pomeriggio perfetto consegna a Kramaric anche due primati straordinari, che rendono bene l’idea della sua impresa. Nessun giocatore era riuscito finora a realizzare un poker in casa del Borussia Dortmund. E Andrej è anche il primo giocatore a segnare quattro gol in una partita di Bundesliga nella storia dell’Hoffenheim. Non poteva esserci un modo migliore per concludere questa stagione.