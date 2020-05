La Bundesliga elegge Hakimi: è il giocatore più veloce dalla stagione 2011-12

Ashraf Hakimi è stato nominato il calciatore più veloce della Bundesliga. Il 21enne esterno difensore del Borussia Dortmund si trova in vetta alla speciale classifica dei giocatori più rapidi del campionto tedesco.

A riportarlo è il sito ufficiale della Bundesliga che ha aggiornato i dati relativi a questa particolare statistica. Hakimi era già stato scelto per alcuni dati ottenuti in passato in cui aveva toccato la velocità di 36,20 km/h contro il Lipsia nella 16^ giornata e successivamente aveva ritoccato il record contro l’Union Berlino arrivando a 36,49 km/h velocità che gli permette adesso di dominare incontrastato la classifica dei più rapidi dalla stagione 2011-2012.

Sul sito della Bundesliga sono stati elencati i 10 giocatori più veloci e l’esterno del Borussia Dortmund, in prestito dal Real Madrid domina inconstrastato davanti a Rabbi Matondo (35.97 km/h), Kingsley Ehizibue (35.85 km/h), Kingsley Coman (35.66 km/h), Jeremiah St. Juste (35.60 km/h), Fabian Johnson (35.50 hm/h), Pierre-Emerick Aubameyang (35.44 km/h), Sheraldo Becker (35.43 km/h), Lukas Klünter (35.40 km/h), Artjoms Rudnevs (35.39 km/h) e Jan Rosenthal (35.39 km/h).