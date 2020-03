La Bundesliga non si ferma, Thiago Alcantara attacca: “Siete pazzi!”

L’emergenza Coronavirus costringe allo stop tutti i principali campionati ad eccezione di quello tedesco. In Germania, infatti, la Bundesliga si giocherà regolarmente. La decisione ha mandato su tutte le furie il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara. L’ex Barcellona si è sfogato via Twitter, attaccando apertamente la DFB: “Questa decisione è da pazzi. Per favore smettetela di scherzare e tornare alla realtà. Siamo onesti: ci sono priorità molto più importanti di qualsiasi sport”.