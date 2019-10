La rinascita di Coutinho: candidato come miglior giocatore di settembre della Bundesliga

Philippe Coutinho è rinato. Dopo l’ultima opaca stagione con il Barcellona, il brasiliano è volato in Germania per tornare sugli standard di rendimento che ne hanno caratterizzato il suo passato. E con la maglia del Bayern Monaco il fantasista ha subito ritrovato fiducia ed entusiasmo, guadagnandosi un ruolo da protagonista nella formazione di Nino Kovac. Coutinho è infatti rimasto in campo per tutti e novanta i minuti nelle ultime quattro partite, con il mese di settembre arricchito da due gol e due assist. Un rendimento che gli è valso la candidatura come miglior giocatore del mese della Bundesliga. Insieme a lui, in lizza i compagni di squadra Joshua Kimmich e Robert Lewandowski, oltre a Christian Gunter (Friburgo), Stefan Lainer (Borussia Monchengladbach) e Amine Hart (Schalke 04). Ad eleggere il migliore, attraverso il sito ufficiale della Bundesliga, saranno direttamente gli sportivi tedeschi.