L’appello di un centrocampista del Bayern: “Real Madrid, non portarci via Alaba”

Il centrocampista del Bayern Marc Roca ha condiviso la sua opinione sul difensore David Alaba in procinto di lasciare il club di Monaco di Baviera a giugno essendo a scadenza di contratto e non avendo trovato l’intesa per il rinnovo. “Vogliamo che Alaba rimanga con noi -ha affermato il centrocampista-. Spero che il Real non ce lo porti via e David rimarrà a lungo al Bayern. È un grande difensore, aiuta la squadra e spero che continui a farlo” riporta Marca. Alaba ha già un accordo con il Real Madrid. In questa stagione, il calciatore austriaco ha segnato un gol in 13 partite della Bundesliga tedesca.