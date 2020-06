Leno boccia la Bundesliga: “Campionato noioso e triste…”

La Germania è stata la prima Nazionale a far ripartire ogni settore dopo l’emergenza pandemica da Covid-19. Anche il calcio ha avuto modo di tornare a dare gioia ai tifosi, seppur solo via televisione e altri mezzi di trasmissione. Ma nonostante la ripresa, c’è chi come Bernd Leno, portiere dell’Arsenal ed ex Bayer Leverkusen e Stoccarda, proprio non digerisce l’andamento della Bundesliga, non solo in questa particolare stagione. Parlando a SWR Fussball, l’estremo difensore ha espresso la sua opinione sulla massima divisione tedesca.

Leno: “Bundesliga noiosa e triste”

“Il Bayern Monaco è già campione”, ha esordito Leno dopo l’ennesima vittoria dei tedeschi nello scorso turno e dopo aver battuto in precedenza quelli che sembravano poter essere gli unici rivali, i gialloneri del Borussia Dortmund. “Come sempre, come tutti gli anni, il Bayern Monaco ha già vinto. Il campionato è noioso e triste. Speri sempre in una lotta per il titolo eccitante, ma non vedo un campionato entusiasmante nei prossimi anni. Il Bayern Monaco è troppo forte”. In effetti il Bayern Monaco, dopo una fase in cui sembrava dover combattere contro il Borussia Dortmund spalla a spalla, adesso si trova 7 punti avanti dopo 30 partite giocate. Campionato quasi in cassaforte per gli uomini guidati da Lewandowski che, evidentemente, per Leno sono destinati a vincere ancora a lungo in Germania.