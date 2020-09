Leverkusen, follow a un appassionato. Lui esulta alla Zidane e il club non apprezza…

“Oh mio Dio, il Bayer Leverkusen mi ha appena iniziato a seguire!”. L’incredulità di Kieran, giovane appassionato inglese, fortemente legato all’Arsenal, a giudicare dalle sue immagini profilo e copertina, è davvero notevole. Il ragazzo è anche un grande tifoso del club tedesco che ha deciso di seguirlo via Twitter, scatenando l’euforia dell’appassionato.

REAZIONE

Tuttavia la trovata per manifestare la sua felicità non è stata particolarmente geniale, almeno ripensando alla storia del Leverkusen. Infatti Kieran ha deciso di postare una GIF rappresentante l’incredulità di Zinedine Zidane dopo la spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo nei quarti di finale della Champions League 2017/18 contro la Juventus. Piccolo particolare, ma non secondario: proprio Zizou segnò la rete che condannò il Bayer nella finale della massima competizione europea per club nel 2002. Il club tedesco, infatti, non ha dimenticato quella serata amara e ha replicato al tweet del ragazzo con un ironico: “A proposito di questa GIF…”. Un simpatico siparietto divenuto subito virale sui social.