Lewandowski avverte il Bayern: “Ho la mente aperta a nuove esperienze”

L'attaccante polacco apre all'ipotesi di un clamoroso addio

Lo stesso Lewandowski ha aperto all'ipotesi di poter cambiare aria in futuro. Lo ha ammesso in conferenza stampa: "Ho sempre la mente aperta a nuove esperienze. Sto molto bene al Bayern, la città è magnifica, è un grande club. Sono sempre stato curioso di imparare una nuova lingua, una nuova cultura. Ma non so se sarà così, magari lo farò al termine della mia carriera". Una notizia che sicuramente non avrà fatto piacere ai tifosi del Bayern Monaco.