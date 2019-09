Lewandowski, avvio di stagione strepitoso al Bayern: segna un gol ogni 48 minuti

L’attaccante più in forma del momento si chiama Robert Lewandowski. E pensare che il bomber polacco si era lamentato quest’estate per il mercato del Bayern Monaco, poiché fino all’ultimo non sono arrivati i sostituti ideali di James Rodriguez e delle leggende Robben e Ribery. Il club ha deciso di acquistare Ivan Perisic e Philippe Coutinho, con cui Lewandowski si sta trovando molto bene: il 3 agosto è arrivata la sconfitta per 2-0 con il Dortmund nella Supercoppa di Germania, poi però si contano solo cose superbe. Al momento il capitano ha una media di un gol ogni 48 minuti, avendone segnati già 9 nel giro di cinque partite stagionali (Kane col Tottenham segna una rete ogni 134 minuti, Werner col Lipsia ogni 83). Ha lasciato il segno anche nel 3-0 alla Stella Rossa nel debutto in Champions League.