Lewandowski batte… Lewandowski: altri 3 gol e nuovo record in Bundesliga

Non ci sono più aggettivi per definire Robert Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco è una vera e propria macchina da gol. Protagonista assoluto anche dell’ultimo turno di campionato, bomber polacco ha siglato, manco a dirlo, l’ennesima tripletta nel torneo portandosi a quota 10 gol dopo appena 5 partite disputate. Numeri da capogiro e da record, l’ennesimo infranto da classe 1988.

Lewandowski batte… Lewandowski

Nella cinquina rifilata all’Eintrach, Lewandowski ha siglato ben tre gol portando il suo bottino di reti a quota dieci. Doppia cifra per il polacco che è riuscito a battere anche se stesso. Nella passata stagione, infatti, l’attaccante del Bayern Monaco era riuscito ad arrivare alla stessa somma di gol in campionato dopo 6 partite. In questa annata 2020-21, invece, ha migliorato ancora riuscendoci in una gara in meno.

Come scrive Goal, Lewandowski segna una rete ogni 37 minuti. Stratosferico davvero. E se il Bayern se lo “coccola” scherzando con l’immagine di una capra che in inglese si dice Goat ovvero l’abbreviazione di Greatest of all time, anche i social e il profilo ufficiale della Bundesliga non possono che rendergli omaggio.