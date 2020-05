Lewandowski da record: ha segnato a tutte le squadre in Bundesliga!

Robert Lewandowski non smette di stupire e soprattutto di segnare. L’attaccante polacco del Bayern Monaco è in lotta per la conquista della Scarpa d’oro e, in attesa di capire se si potrà fregiare di questo ambito riconoscimento, ha già stabilito un primato clamoroso: grazie alla doppietta contro il Fortuna Dusseldorf realizzata oggi, è andato in gol contro qualsiasi squadra presente in Bundesliga. Un vero e proprio record. Non esiste stadio in cui il bomber non sia riuscito a far valere la sua legge, quella del gol.