Lewandowski da record: miglior marcatore straniero della Bundesliga

Fresco di titolo di Campione di Germania, Robert Lewandowski non vuole fermarsi. Altri due gol per il centravanti polacco del Bayern Monaco che sta trascinando la squadra in cima ad ogni classifica. Anche a livello personale, però, l’attaccante non è da meno. Infatti, con la doppietta rifilata nel pomeriggio di ieri al Friburgo, Lewandowski è arrivato a quota 33 gol totali in campionato diventando il giocatore straniero ad aver segnato più reti in una stagione di Bundesliga.

Due gol che gli hanno permesso di battere il precedente record appartenuto a Pierre-Emerick Aubameyang (31 reti) con il Borussia Dortmund nella stagione 2016-2017. Infinito Lewandowski quindi che, adesso, si è messo all’inseguimento di Dieter Müller con 33 gol (Colonia 1976-1977) e il leggendario Gerd Müller, che lo ha superato tre volte con 36 (1972-73), 38 (1969 -70) e 40 gol (1971-72, record assoluto), con la maglia del Bayern Monaco. Con una sola gara da disputare, vedremo se il polacco riuscirà a stupire tutti e ad incrementare il suo bottino.

