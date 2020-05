Lewandowski da record: quinta stagione di fila a quota 40 gol

La Bundesliga è ripartita ed è ripartita anche la macchina da gol chiamata Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco è stato ancora una volta decisivo per i suoi siglando l’ennesima rete. Gol numero 40 in stagione, un record incredibile che lo vede sempre più in lotta per lo scettro di miglior marcatore d’Europa e per la Scarpa d’Oro.

Insaziabile Lewandowski

Il Bayern Monaco ètornato in campo ufficialmente con il suo bomber sempre decisivo: 2-0 all’Union Berlino e rete del vantaggio per il polacco siglata dal dischetto. Per Lewandowski si tratta del gol numero 40 in stagione considerando tutte le competizioni. 26 i gol in campionato, ai quali si aggiungono i 14 tra Champions League e Coppa di Germania. Per il centravanti si tratta della quinta stagione consecutiva in cui riesce a raggiungere tale impressionante cifra. Nei piani del classe 1988 c’è il suo personale record di marcature: 43. Manca poco per superare quella quota ottenuta nel 2016/2017 considerando che il club tedesco deve ancora giocare buona parte del campionato e soprattutto ha ancora a disposizione almeno un altro turno delle rispettive coppe.