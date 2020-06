Lewandowski: “Felici di aver vinto il titolo ma complicato festeggiare senza tifosi”

Il Bayern Monaco è campione di Germania.Servivano tre punti contro il Werder Brema e prontamente sono arrivati. I tedeschi hanno vinto il loro 30esimo titolo della storia. Ancora una volta decisivo Robert Lewandowski con l’ennesimo gol importante della stagione.

L’attaccante polacco ha commentato ai microfoni di Sky le emozioni per il trionfo. Sensazioni agrodolci per lui e per i compagni, obbligati a fare festa da soli senza tifosi e per giunta in trasferta: “Sicuramente è un titolo molto particolare e speciale”, ha esordito Lewandowski. “Siamo campioni di Germania ma è complicato festeggiare senza tifosi. Ci siamo abituati a giocare senza publico ma manca un po’ di atmosfera, la passione che ti trasmettono i tifosi, specialmente il nostro pubblico. Siamo contenti di aver vinto certo anche perché non è stato semplice. Abbiamo battagliato molto per raggiungere questo trofeo ma ci siamo riusciti. Il mio augurio? Spero di festeggiare il successo nel nostro stadio magari con i tifosi perché quello che ci dà stare a casa è una sensazione unica. Quell’atmosfera è speciale”.