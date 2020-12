Lewandowski rivela: “Io a un passo dal Genoa. Poi ho scelto il Borussia Dortmund”

Un 2020 vissuto a suon di gol: Robert Lewandowski ha trascorso dodici mesi da protagonista assoluto, con l’acuto della Champions League vinta ad agosto. L’attaccante del Bayern Monaco si è raccontato a Tuttosport a margine dell’evento Golden Boy 2020: “Grazie per questo premio, è un onore. Sono contento, è un riconoscimento per il duro lavoro individuale e di gruppo. Vincere la Champions è stato indescrivibile. Dopo aver lavorato tanto vedere un sogno diventare realtà è stata un’emozione forte. È difficile anche rimanere in alto dopo che arrivi, non è importante quanti titoli abbiamo vinto ma quanti ne possiamo ancora vincere”.

COLLEGHI

Lewandowski si sofferma sulle prestazioni dei colleghi, a partire da Erling Haaland: “Lui è un giovane attaccante incredibile. Sono contento di averlo qui in Germania per vedere come cresce, sarà molto interessante vedere questo confronto fra di noi”. Quindi un commento sul duello con Ciro Immobile in Champions League: “Sarà difficile, la Lazio ha giocato benissimo in Champions League e un po’ meno in campionato. Siamo pronti alla sfida. Quali sono gli attaccanti più forti? Questa è una domanda difficile. Kane, Benzema, Aguero, Haaland, ce ne sono davvero tanti. Alla fine penso che sia importante quello che fa un giocatore per la squadra”.

SORPRESA

Infine Lewandowski rivela un aneddoto sul suo passato: “In Italia ci sono molti giocatori polacchi. Quando ero più giovane, al Lech Poznan, potevo scegliere fra alcuni club tra cui quelli italiani. Sono stato vicino al Genoa, ho visitato il centro sportivo e lo stadio ma volevo una squadra che giocasse in Champions League e allora ho scelto il Borussia Dortmund. Penso sia stata una decisione azzeccata vedendo dove sono arrivato ora”.