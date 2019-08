Lewandowski scatenato: tris allo Schalke, ripartenza Bayern

Un uomo solo al comando in casa Bayern Monaco. Si chiama Robert Lewandowski ed è il trascinatore del club bavarese negli ultimi tempi. Dopo aver siglato la doppietta nella sfida di apertura contro l’Hertha Berlino, il polacco ne rifila tre allo Schalke 04. La prima rete arriva al 20′ su calcio di rigore. Nella ripresa la doppietta: al 50′ esegue una punizione perfetta e al 75′ con un destro di prima intenzione incenerisce la difesa avversaria. Grazie ad un sontuoso Lewandowski, il Bayern torna a respirare dopo il k.o. in Supercoppa di Germania ed il passo falso all’esordio in campionato. Il 3-0 lo Schalke 04 nella seconda giornata di Bundesliga permette ai campioni in carica di preparare la rincorsa al Borussia Dortmund. La grande sfida tra le due storiche rivali è appena iniziata.