Lewandowski via dal Bayern? Nagelsmann: “Resta qui per due motivi”

Robert Lewandowski via dal Bayern Monaco? Julian Nagelsmann respinge questa ipotesi

Da diverse stagioni è il trascinatore indiscusso del Bayern Monaco. Robert Lewandowski è una certezza grazie ai sui gol a grappoli. L'attaccante tedesco ha convinto tutti, tifosi e scettici, sul suo enorme valore. Tuttavia circolano anche voci di un suo possibile addio al club bavarese. Rumors che non hanno fatto piacere a Julian Nagelsmann, nuovo allenatore della squadra, che in conferenza stampa ha voluto precisare: "Circolano da molto tempo e penso che sia abbastanza normale: quando qualcuno segna così tanti gol, quasi tutti i club, in un modo o nell'altro, agitano le acque e manifestano il loro interesse. Penso che da un lato Robert sappia quello che ha a Monaco, in questa squadra. Questo è il primo punto. Secondo punto: c'è una situazione contrattuale precisa. Ci ho parlato e mi sembra motivato, quindi sono soddisfatto". Insomma, Lewandowski non si tocca anche perché non è in vendita.