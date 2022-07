Lewandowski via dalla Bundesliga fa felice… l’Augsburg: “Non ci mancherai”

Ironico messaggio del club tedesco sul bomber ormai andato al Barcellona.

Robert Lewandowski è ormai un nuovo giocatore del Barcellona a tutti gli effetti. In queste ore si è concretizzato il passaggio del centravanti dal Bayern Monaco ai blaugrana. Una grossa perdita, indubbiamente, per il club bavarese e per la Bundesliga ma qualcuno è rimasto, invece, piuttosto felice.

Curioso e divertente intervento social infatti dell'Augsburg che su Twitter in queste ore si è complimentato col giocatore polacco per il suo trasferimento appunto dal Bayern Monaco al Barcellona: "Congratulazioni Robert. Ma non possiamo dire che ci mancherai...", il tutto con emoticon della manina che saluta.

Il post della formazione tedesca è diventato virale nel giro di poco tempo. Da sottolineare, infatti, che Lewandowski è stato un vero e proprio killer del club avendo segnato 23 reti in 19 sfide totali in questi anni in Germania.

Con il passaggio in Liga del bomber, forse, qualche speranza in più nel match contro il Bayern ci sarà...